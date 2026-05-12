俳優山〓賢人（31）が12日、都内で、高級時計ブランド、ウブロの新作「ビッグ・バンリローデッド」ローンチイベントに出席した。新作にちなんで、俳優人生がリロードした瞬間について、山〓は映画「キングダム」シリーズ1作目の写真を示し、「今年の夏に5作目が公開になりますが、多くの皆さんに楽しんでもらえる『キングダム』の1作目がここから始まり、（主人公と）一緒に成長してきた。これだけ重ねてこられた作品もなかなか