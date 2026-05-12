5回まで1失点も…悔やむ6回「コースが甘かった」【MLB】ジャイアンツ 9ー3 ドジャース（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦で今季7度目の先発登板。6回に先頭からの3連打で逆転を許し、5回0/3を投げ3失点で降板となった。試合後には「1巡目の攻め方は良かったと思う。ただ2巡目、3巡目になった時にもっと工夫が必要だとは感じました」と反省を口にした。初