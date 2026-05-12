札幌方面西警察署は2026年5月12日、札幌市西区に住む70代の男性が7000万円分の金塊をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。札幌市西区に住む70代男性のもとに4月1日、警察官を名乗る男らから「詐欺グループのボスを捕まえた、あなたの携帯番号と名前や住所が書かれたものが出てきた、被疑者として取り調べをする」などと電話がありました。男らは男性に対し連絡用のスマートフォンを送りつけたうえ、