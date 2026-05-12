富士通が管理する営業秘密を不正に複製したとして、元子会社社員の男が逮捕されました。不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたのは、富士通の子会社「富士通Japan」の元社員・高橋佑介容疑者（38）です。高橋容疑者は去年2月から3月までの間、当時勤務していた富士通Japanの事務所内で、富士通が営業秘密として管理していたファイルデータ、あわせて26点を不正に複製し、取得した疑いがもたれています。警察によりますと、去年12月