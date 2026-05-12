小松島競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」が13日開幕。12日は前検が行われた。前期はケガで調子を落としていた大石剣士（30＝静岡）だが、近況は白星を増やして4月伊東記念（準V）から目下3連続で決勝戦進出中。「（2月）小田原くらいから新しい練習を取り入れてセッティングも変えて、かみ合ってきた」と手応えを実感する。前回当地での2月高松記念では一次予選で敗退。「あの時に比べたら、だいぶ感じはいい