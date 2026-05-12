「ドジャース３−９ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転負けで今季２度目の３連敗を喫し、前日まで並んでいたパドレスにナ・リーグ西地区首位の座を明け渡した。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、２度の得点機に凡退するなど、５打数無安打。２試合連続ノーヒット、１１戦５１打席連続ノーアーチとなった。試合後のロバーツ監督の会見では大谷についての質問が集中。米記者からの「大谷は不調