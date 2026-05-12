ソフトバンクへの電撃トレードが発表されたDeNAの山本祐大（27）が12日、取材に応じ、移籍への思いを語った。「すごくびっくりしています」と率直な思いを明かした山本。今季はここまで28試合でマスクを被ってきたこともあり「このタイミングなのはびっくりしましたけどそういうこともあるのがこの世界」と前を向いた。23年に共にバッテリー賞を受賞したエース・東克樹（30）には「僕が1軍にいさせてもらえるきっかけをつくってく