人工知能が人間の労働者に取って代わるのではないかという懸念はこの1年くすぶり続けてきた/Shannon Fagan/The Image Bank RF/Getty Imagesニューヨーク（CNN）人工知能（AI）が近いうちに仕事を奪うことはおそらくない。少なくとも仕事のすべてを奪うことはない。企業が人員削減を進め、AIモデルが事務作業をこなす能力を高め、AIが業務により深く組み込まれていくなか、人工知能が人間の労働者に取って代わるのではないかという