東京・明治神宮外苑の再開発事業を巡り、新宿区が樹木の伐採を許可したのは違法だとして、周辺住民ら８２人が区に許可の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は１２日、請求を退ける判決を言い渡した。判決によると、新宿区は２０２３〜２４年、明治神宮外苑が東京都条例に基づいて、３回にわたって申請した樹木３０００本超の伐採をいずれも許可した。