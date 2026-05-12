広島は１２日、秋山翔吾外野手が１１日に広島市内の病院で受診し、「左ハムストリングの肉離れ」と診断されたと発表した。秋山は１０日・ヤクルト戦（マツダスタジアム）に「１番・左翼」で先発。初回に投ゴロを打った時の走塁時に同箇所を痛め、三回の守備から途中交代していた。１１日に出場選手登録を抹消されていた。新井監督は試合後に「ちょっと下半身のコンディション不良ということで」と話し、球団トレーナーは「左