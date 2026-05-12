マネーフォワードからの発表です。【映像】マネーフォワードの発表「銀行口座連携の順次再開に関するお知らせ（第三報）改めまして、この度の銀行口座等の連携機能の一時停止により、当社グループサービスをご利用中のお客さま、ならびに各提携金融機関さまをはじめとする関係者の皆さまに多大なるご不便とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。2026年5月11日（月）に公表いたしました第二報にてご報告の