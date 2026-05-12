一般社団法人 発酵性食物繊維普及プロジェクトは5月18日の「発酵性食物繊維普及の日」を前に、都内で”腸活”に関するトレンド発表会を開催。最新の腸活アプローチについて専門家が解説したほか、食品メーカーが発酵性食物繊維を含む新商品をアピールした。都内で、腸活に関するトレンド発表会が開催された○腸から健康になる国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所の國澤純氏が登壇し、発酵性食物繊維をキーワードとした新