豪ドル円、NZドル円も、円買い受けていったん下げる＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで0.7550台から0.7522ドルを付けた。NZドルは0.5960ドル台から0.5950ドル割れを付けた。豪ドルやNZドルには目立った材料がなく、中東情勢をにらんだドル全面高が重石。 対円では円安を受けてしっかりした動きを見せた後、ドル円が急落したことで、豪ドル円は114円台から113.42円まで、NZドル円は93.95円から93.40円までの下げとなった。