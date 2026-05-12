【これからの見通し】ドル円が介入警戒水準に達する、米ＣＰＩの強含みや流動性少ない時間帯に注意 東京市場でドル円は157円台後半へと水準を上げてきている。東京午前のベッセント米財務長官と片山財務相の会談は、「日米連携の確認」という儀礼的な内容にとどまり、市場に対してはむしろ強力な円安阻止の姿勢が示されなかったとの印象を与えているようだ。円相場はじりじりと円安方向に動いている。連休前の4月30日や連休中