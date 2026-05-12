【スイス】 生産者輸入価格（4月）15:30 予想N/A前回0.2%（前月比) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（5月）18:00 予想N/A前回-17.2 【南アフリカ】 雇用統計（2026年 第1四半期）18:00 予想N/A前回31.4%（失業率) 製造業生産高（3月）20:00 予想0.6%前回-2.2%（前月比) 【インド】 消費者物価指数（CPI）（4月）19:30 予想3.7%前回3.4%（前年比) 【メキシコ】 鉱