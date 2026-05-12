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テクニカルポイントユーロドル、次の展開を探る１．１８００が抵抗水準 1.1849エンベロープ1%上限（10日間） 1.1816ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1758現値 1.1746一目均衡表・雲（上限） 1.174021日移動平均 1.173210日移動平均 1.1726一目均衡表・転換線 1.1710100日移動平均 1.1687一目均衡表・基準線 1.1684200日移動平均 1.1663ボリンジャーバンド