上空からパトロールするオルドス市の警察用ドローン。（２０２５年７月撮影、オルドス＝新華社配信）【新華社フフホト5月12日】中国内モンゴル自治区オルドス市は連日、文化観光の熱気が高まっている。響沙湾風景区やチンギスハン陵など独自の魅力あるスポットに、多くの外国人観光客が訪れている。観光客が安全に旅を楽しめるよう、同市はテクノロジーを活用して治安維持と防犯力を強化し、地域全体に立体的な防犯網を張り巡