俳優の山崎賢人（31／※崎＝たつさき）が12日、東京・ウブロ銀座ブティックで行われた『ウブロ ビッグ・バン リローデッド』ローンチイベントに登壇。挑戦したいことを明かした。【写真】うっとり…300万超の腕時計をつけて登場した山崎賢人スイスの高級腕時計「ウブロ」のブランドアンバサダーとして登場した山崎。ブランドが掲げる“挑戦”の精神にちなんで、これからチャレンジしてみたい仕事を聞かれると、「うーん」と悩