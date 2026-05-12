コスプレイヤーとして活躍するあゆのが、『週刊SPA!』5月19日号の「推し撮」に登場した。テーマは“部活”、ロケ地は体育館、衣装はバレーボールユニフォームという設定で撮影が行われた。【別カット】髪を結び…童顔ながらに美ボディを披露した真奈も登場圧巻のむちむちボディで人気を集めるあゆのが、バレー合宿をイメージしたシチュエーションで存在感を発揮。誌面では、躍動感あふれるカットとともに、等身大の魅力が引き