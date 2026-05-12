4月5日の大阪杯6着後、安田記念（6月7日、東京芝1600メートル）を目指しているレーベンスティール（牡6＝田中博、父リアルスティール）が12日、放牧先である福島県のノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩した。キャロットクラブが発表した。23年セントライト記念、24年エプソムC、オールカマー、昨年毎日王冠、今年初戦の中山記念と重賞を5勝。芝1600メートルは昨年しらさぎS7着、マイルCS12着以来、3度目の起用となる