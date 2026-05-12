熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡る汚職事件を受け、市議会は１１日、逮捕などで議員活動が長期間休止する場合、議員報酬の支給を一時停止する新たな条例の制定案を１５日開会の臨時会で審議する方針を確認した。市議会事務局によると、「八代市議会議員の議員報酬等に関する条例」では月額報酬や期末手当の支給額などを定めているが、病気や逮捕で長期にわたって議会の会議を欠席するなどした場合の取り扱いは規定されていな