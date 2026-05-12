12日の県内は高気圧におおわれ晴れて気温が上昇、各地で「夏日」となっています。午後2時現在、新潟市秋葉区新津で27.1℃と7月上旬並みを観測したのをはじめ、阿賀町津川、魚沼市小出、三条、長岡、上越市高田などで日中の気温が25℃以上となっています。新潟地方気象台によると13日からしばらくは平年並みの予想ですが、17日頃から5日間の平均気温が平年より2.2℃以上高く10年に1度程度となる著しい高温が予想されるとして「高温