5月12日、宇都宮ブレックスは、グラント・ジェレットが2025－26シーズン限りで契約満了となり退団することを発表した。 32歳のジェレットは208センチ105キロのパワーフォワード。アリゾナ大学からNBA下部Dリーグでキャリアをスタートし、NBA通算8試合に出場した実績を持つ。宇都宮には2022－23シーズンから加入し、主力選手としてリーグ優勝やEASL優勝などに貢献。