5月12日、横浜ビー・コルセアーズは、アジア特別枠選手のキーファー・ラベナが、2025－26シーズン限りで契約満了となり退団することを発表した。 32歳のラベナは183センチ82キロのポイントガード兼シューティングガード。フィリピン代表の司令塔として国際大会でも活躍し、“フィリピンの英雄”とも称される実力者。2021－22シーズンから滋賀レイクス