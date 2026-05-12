１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円３２銭前後と前日午後５時時点に比べ２１銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円０３銭前後と同９銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ベッセント米財務長官が来日し、片山さつき財務相と会談に臨んだ。片山財務相は会談後の記者会見において、為替動向に関して日米間で連携ができているとの見方を示した。ベッセ