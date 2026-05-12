古河電気工業＝一気に５万円台乗せ。後場ストップ高し上場来高値を更新。きょう午後２時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比１１．７％増の１兆４６００億円、最終利益は同１３．１％増の８２０億円を見込む。前期の業績は計画に対して上振れして着地した。今期は実質増配となる見通しを示したほか、株式１０分割も発表しており、これらを材料視した買い注文が集まった。