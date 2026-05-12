住友電気工業が後場終盤に荒い動き。１万２０００円台に突入し上場来高値を更新したが、その後は急速に伸び悩んだ。この日、２６年３月期の連結決算を発表。売上高は前の期比９．２％増の５兆１１０１億７１００万円、最終利益は同９０．７％増の３６９５億８００万円となり、計画に対して上振れして着地した。株式分割前のベースで前期の配当については従来の予想から３６円増額。今期の売上高と営業利益予想はともに１ケ