シップヘルスケアホールディングス [東証Ｐ] が5月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.2％増の263億円になり、27年3月期は前期比0.6％増の265億円とほぼ横ばいを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。24期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の65円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益