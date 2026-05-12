応用地質 [東証Ｐ] が5月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比12.5％減の28.4億円に減ったが、通期計画の48億円に対する進捗率は59.3％に達し、5年平均の48.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の15.0％→13.3％に低下した。 株探ニュース