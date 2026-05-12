トーソー [東証Ｓ] が5月12日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.3億円→9.8億円(前の期は7.7億円)に56.0％上方修正し、一転して27.2％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.3億円→6.8億円(前年同期は7.6億円)に2.1倍増額し、減益率が56.0％減→9.7％減に縮小する計算