クレハ [東証Ｐ] が5月12日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益は106億円の赤字(前の期は78億円の黒字)に転落したが、27年3月期は75億円の黒字にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の216円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は209億円の赤字(前年同期は2.9億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は