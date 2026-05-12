ミナトホールディングス [東証Ｓ] が5月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.9倍の40.4億円に拡大したが、27年3月期は前期比20.8％減の32億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比12円増の30円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は17億円の黒字(前年同期は0.2億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の1.6