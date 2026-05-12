フマキラー [東証Ｓ] が5月12日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の29.8億円→22.6億円(前の期は25.2億円)に24.1％下方修正し、一転して10.2％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8.5億円→1.3億円(前年同期は9.5億円)に84.2％減額し、減益率が10.7％減→85.9％減に拡大する計算にな