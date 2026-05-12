フジ・メディア・ホールディングス [東証Ｐ] が5月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は28億円の赤字(前の期は251億円の黒字)に転落したが、27年3月期は383億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比75円増の200円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は25.2億円の赤字(前年同期は86.8億円の赤字)に赤字幅が縮小し