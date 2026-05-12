データホライゾン [東証Ｇ] が5月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は1000万円の黒字になり、27年3月期の同利益は前期比38倍の3億8000万円に急拡大を見込み、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同一期間比2.2倍の2億5300万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同一期間の6.8％→16.1％に急改善した。 ※25年3月期(9