バレーボールのヴィクトリーナ姫路が12日、日本代表の宮部藍梨選手らの退団を発表しました。退団するのは宮部選手の他、吉田眞奈選手、渡邉かや選手、イ・ジェヨン選手、チャッチュオン・モクシー選手と小野澤裕太コーチら3人のスタッフとなっています。宮部選手は6月から始まる「バレーボールネーションズリーグ2026」から「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」の選手としても名前を連ねています。宮部選手はチームを通