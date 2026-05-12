コンビニエンスストアに並んだ おにぎりやパン21個を手で押しつぶし、業務を妨害したとして、福岡県宇美町の53歳の会社員の男が逮捕されました。 形がいびつに…変わりはてた商品を店員が発見 警察によりますと、男は今年3月12日の午前3時半ごろからの約3時間、九州自動車道下り・山江サービスエリアのコンビニに陳列された、パン12個、おにぎり8個、サンドウィッチ1個、合わせて21点（4449円相当）を手で押しつぶし、業務