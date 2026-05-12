俳優の山崎賢人（31／※崎＝たつさき）が12日、東京・ウブロ銀座ブティックで行われた『ウブロ ビッグ・バン リローデッド』ローンチイベントに登壇。今年で人生の半分となる俳優人生を振り返り、今後の目標も語った。【写真】うっとり…300万超の腕時計をつけて登場した山崎賢人2010年にデビューした山崎は、今年で芸歴16年。「今年32歳になるので、人生の半分以上を俳優という世界で仕事をさせてもらって。これから俳優人生