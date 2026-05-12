ボートレース芦屋のPR隊が12日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、15日開幕のG1「全日本王座決定戦開設74周年記念」をアピールした。超豪華メンバーが芦屋に集結する。初日、2日目のWドリーム戦にはゴールデンレーサー7選手が出場。初日（15日）「全日本王座ドリーム」1号艇は地元福岡の西山貴浩。峰竜太や桐生順平らを相手に勝ち切ってシリーズを突っ走るか。2日目（16日）「アシ夢ドリーム」には池田浩二が1号艇で登場