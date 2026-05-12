◇ナ・リーグドジャース3−9ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦で打線が3得点にとどまり、3連敗でナ・リーグ西地区首位から陥落した。1点を追う4回に4連打で追いついたが、なおも無死満塁でパヘスがニゴロ併殺。併殺の間に三塁走者が生還し、勝ち越したもののビッグイニングとはならなかった。5回も2死一、二塁の好機でスミスが空振り三振。6回にマ