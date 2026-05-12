タレント・千秋が１１日、ＳＮＳを更新。社会人になった娘が、初任給でプレゼントをくれ、ご飯をご馳走してくれたことを明かした。千秋はココリコ・遠藤章造と２００２年７月に結婚し、０３年５月に第１子長女を出産したが、０７年１２月に離婚。１６年に１５歳下のテレビ局勤務の男性と再婚したが、２４年１０月、「ずっと前」という、数年前に離婚していたことを公表した。「娘が初任給でプレゼントをくれました。びっくり