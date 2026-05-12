リリース発表日本バスケットボール協会は12日、海外チームを国内に招聘する際、相手国の協会（または連盟）に支払う遠征補助費を巡り、不適切な経費申請および金銭管理が行われていたと発表した。日本協会によると、2024年から2025年にかけて開催された日本代表国際強化試合のうち4件（3か国）について、当時これを担当していた日本協会の職員が遠征補助費として出金した計1400万円を、相手国に対して交付していない事実が判明