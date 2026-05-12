女優の松本若菜（４２）が１２日、都内で行われた「ＢＩＺＴＥＬ２０周年記念新ＣＭ発表会」に出席した。クラウド型コールセンターシステム「ＢＩＺＴＥＬ（ビズテル）」は、松本を起用した新ＣＭ「ＢＩＺＴＥＬ深堀りしちゃいます！篇」を公開する。松本は２０２２年から同社のＣＭに出演。ＢＩＺＴＥＬとともにこれまでの歩みを振り返る場面では、自身の「俳優としてのターニングポイント」を回想した。松本は２０