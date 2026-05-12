英歌手のデュア・リパが、肖像を無断でパッケージに使用したとして、韓国の‌大手家電メーカー、サムスン電子を相手取り、1500万ドル（約24億円）の損害賠償を求める訴訟を起こした。【写真】デュア・リパ、ネイキッドドレスで婚約者と登場後ろ姿も大胆Varietyによると、サムソンは昨年から、テレビの段ボール箱にデュアの画像を無断で掲載。この事実を知った彼女は、同社に使用中止を求めたものの、「冷淡で無神経」な