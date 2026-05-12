5月22日より全国公開される映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』より、オクサナ役に抜てきされたウクライナの新星アルビーナ・コルジのコメントが到着した。【写真】映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』場面写真ギャラリーウクライナ出身のアーティストであり、フェミニスト運動「FEMEN」の共同創設者として知られるオクサナ・シャチコ。本作は、乳房をあらわにした上半身にメッセージを記し、花冠を頭にまとった強烈なスタイ