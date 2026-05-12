元お笑いコンビ「りあるキッズ」でロックバンド「Let's UPPERCUTS」（レッツ・アッパーカッツ）のメンバー・長田融季さんが2026年5月12日にXで、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんをめぐる「いじめ疑惑」について、「サバンナ八木（真澄）さんが間に入りわざわざお電話まで頂きました」と報告した。長田さんは「大人気ないポストや発言」をしたとして謝罪した。相方・八木さんが先に謝罪「全てコンビであるサバンナの責任」