◆パ・リーグソフトバンク―西武（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・小久保裕紀監督が試合前に取材に応じ、ＤｅＮＡからトレードで加入する山本祐大捕手に大きな期待を寄せた。「横浜の正捕手ですから。打つ方も含めて期待しています。１３日に登録？もちろんです。ユニホームも間に合うように。横浜で培ってきたプロ野球人生をホークスに捧げてもらう。イメージ？セ・リーグでいちばんいいキャッチャー」と語っ