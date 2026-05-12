水島警察署 チャットアプリで知り合った岡山県倉敷市の30代の女性から現金10万円をだまし取ったとして、静岡県の会社員の男(59)が、11日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は女性の恋愛感情を利用して海外から帰国するための航空券購入費用名目で現金をだまし取ろうと考え、2023年10月22日から23日までの間、SNSを使ってAさんに「チケットブローカーに頼もうかな」「ただ10万円足りなくなる