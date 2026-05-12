プロボクシングのTMKジムは12日、大阪市内で会見を開き、元日本ヘビー級王者で、東洋太平洋クルーザー級6位の但馬ブランドンミツロ（31＝TMK）が7月11日に大和アリーナで開催される興行で、同級王者のムヘタル・マイヘムト（30＝中国）に挑戦することを発表した。日本人が同王座を獲得すれば、2006年の高橋良輔以来、3人目の快挙。但馬も穏やかな口調に、ほとばしる闘志をこめた。「20年ぶりということで、モチベーションは