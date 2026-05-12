UAE＝アラブ首長国連邦がイランに対して秘密裏に攻撃を行っていたとアメリカメディアが報じました。【映像】イランの攻撃を受けたUAE（黒煙が上がる様子）11日付のウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として伝えたところによりますと、UAEは、4月上旬にペルシャ湾にあるイラン・ラバン島の石油施設を密かに攻撃していたということです。この攻撃はアメリカがイランへの攻撃を2週間停止することを表明した直後に行